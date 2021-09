Bosco della Partecipanza ancora da evitare, restano pericoli

(ANSA) - VERCELLI, 08 SET - Resta da evitare, perché non sono cessati i pericoli, il Bosco delle Sorti della Partecipanza e delle Grange Vercellesi, a Trino, devastato il 7 luglio scorso da una tromba d'aria. "Invitiamo tutti i visitatori a non introdursi nel bosco, compresi i cercatori di funghi che in questo periodo frequentano la zona".

Il maltempo aveva danneggiato centinaia di alberi, alcuni dei quali secolari, come la grande quercia monumentale. Per tutelare l'incolumità dei visitatori che ogni anno esplorano la selva, erano stati chiusi gli ingressi del bosco fin dal primo momento.

Ancora oggi la Partecipanza che lo gestisce è impegnata in interventi gravosi e di non breve durata, poiché si tratta di ripristinare 28 chilometri di viabilità stradale e sentieristica e di sgomberare piante e rami pericolanti. "Da ottobre - spiega il Primo Conservatore, Ivano Ferrarotti - procederemo con gli abbattimenti delle piante pericolanti, in modo da iniziare a liberare qualche sentiero. Entrare nel bosco ad oggi non è sicuro, ancora adesso stanno cadendo rami. C'è pericolo per l'incolumità delle persone". (ANSA).