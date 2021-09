Vaccini: Piemonte, tampone gratis per chi ha l'esenzione

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Tampone gratuito in Piemonte per chi ha l'esenzione dal vaccino, circa 6mila cittadini, e per chi ha fatto la pima dose e poi ha contratto il Covid, circa 7.350 persone. E' l'iniziativa della Regione che pubblica sul suo sito i centri dove è possibile recarsi.

Oggi, intanto, sono 18.337 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all'Unità di Crisi della Regione Piemonte; a 11.546 è stata somministrata la seconda dose. Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione in Piemonte di 5.612.942 dosi, di cui 2.547.442 come seconde, corrispondenti all'88,4% di 6.347.230 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende le 119.200 dosi di vaccino Moderna arrivate oggi.

