Salvò la sua scuola da incendio, Provincia Cuneo lo premia

(ANSA) - CUNEO, 07 SET - Francesco Dalmasso, 19 anni, ex studente dell'Itis "Delpozzo" di Cuneo, ha ricevuto nella sede della Provincia un attestato di riconoscenza per il suo intervento che il 24 aprile scorso permise di salvare la sua scuola da un incendio.

Passando di sabato mattina davanti all'edificio chiuso, Dalmasso vide un principio di incendio alle coperture esterne sopra l'ingresso di corso De Gasperi. Prima tentò di spegnare le fiamme, poi chiamò il 112.

Per la Provincia, proprietaria dell'immobile, "l'allarme tempestivo permise l'intervento immediato dei vicini vigili del fuoco e lo spegnimento del rogo, che fu circoscritto senza interessare le aule". "Grazie Francesco - ha detto il presidente della Provincia Federico Borgna - perché hai fatto una cosa che tu definisci normale, ma che è stata straordinaria perché ha permesso di salvare la scuola".

Il giovane era accompagnato da tutta la famiglia, papà, mamma e sorella. "Con il suo intervento, provvidenziale e coraggioso, contribuì a scongiurare un grave danno per l'Istituto Tecnico Delpozzo", è la motivazione del riconoscimento. Dalmasso, che nel frattempo si è diplomato, lavora in un'azienda cuneese come programmatore e disegnatore. (ANSA).