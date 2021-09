Green pass: controlli locali a Torino, chiuso circolo no vax

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Si sono dichiarati no vax, sostenendo di essere privi di Green pass, i soci di un circolo privato di Torino chiuso dalla polizia municipale nell'ambito dei controlli sul rispetto delle regole anti-Covid. Al momento dell'ispezione nel locale erano presenti 34 soci; il controllo dei documenti ha permesso agli agenti di verificare che in effetti 12 di loro erano privi del certificato verde. Nei prossimi giorni saranno notificate le relative sanzioni, compresa quella al presidente del Circolo, che è stato chiuso per 5 giorni. (ANSA).