Covid: salgono ricoveri intensive, più guariti che positivi

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Aumentano in Piemonte i ricoveri in terapia intensiva ma, dopo il balzo di ieri (+22), calano quelli nei reparti ordinari. Secondo il bollettino quotidiani dell'Unità di crisi regionale, sono 23 (+2) i pazienti ricoverati in intensiva a causa del Covid, 178 (-8) quelli negli altri reparti della regione, che ha registrato anche tre decessi, nessuno riferito alla giornata di oggi, e 242 positivi, l'1% dei 23.522 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 98 (40%). I guariti sono 338. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.535, gli attualmente positivi 3.736.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 378.151 positivi, 11.727 decessi e 362.688 guariti. (ANSA).