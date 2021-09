Verbania ospita la XV edizione del Festival LetterAltura

(ANSA) - VERBANIA, 06 SET - Torna da domenica 19 a domenica 26 settembre a Verbania il Festival Lago Maggiore LetterAltura.

Tra gli ospiti della XV edizione Rosy Bindi, Gianni Bugno, David Le Breton, Lucilla Giagnoni, Carlo Piano, Michela Ponzani, Matteo Saudino. La rassegna propone oltre 60 appuntamenti e molte novità, sul tema della bicicletta, con il sottotitolo "il corpo racconta, vive, pedala".

''Numerosi sono i protagonisti del mondo delle due ruote attesi al Festival, nell'anno in cui il Giro d'Italia e il Giro d'Italia Rosa sono tornati nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola - spiegano gli organizzatori -. Lago Maggiore LetterAltura partirà dal mezzo, la bicicletta, per compiere un viaggio alla scoperta del corpo che muove le due ruote: dalla suggestione della danza alla violazione del corpo, fino alla valenza filosofica. Molte, come anticipato, le novità di questa edizione, a partire da una ricca sezione dedicata ai giovani delle scuole superiori, con appuntamenti quotidiani in quasi tutti gli istituti scolastici del Vco''. (ANSA).