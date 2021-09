Trasporti: con avvio scuola nuovi bus elettrici a Torino

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Entrano in servizio con l'inizio della scuola i nuovi bus elettrici acquistati da Città di Torino e Gtt, l'azienda del trasporto locale. Ad annunciarlo, in un video dal deposito del Gerbido in cui sarà installata la zona di ricarica, sono la sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessora comunale ai Trasporti Maria Lapietra.

"I primi 38 sono pronti ad andare su strada per l'inizio delle scuole, man mano verranno inseriti nella flotta", spiega la prima cittadina, sottolineando anche che "Gtt è riuscita a tornare ad assumere autisti. I primi 11 sono stati assunti in questo periodo e ne stiamo formando altri 30".

"Dal primo giorno - ricorda - abbiamo lavorato al rilancio del trasporto pubblico, mettendo basi finanziarie solide e poi siamo tornati a investire sui mezzi nuovi e sul personale. In questi anni sono più di 200 i pullman nuovi che abbiamo messo su strada e da gennaio vedremo anche i nuovi tram". Per Lapietra "questo significa un cambiamento enorme per la città. Quando siamo arrivati 5 anni fa, i bus avevano problemi enormi, non erano manutenuti da anni e non riuscivamo a fare acquisti perché bisognava ridare credito a Gtt. Ce l'abbiamo fatta", conclude, invitando a "usare il trasporto pubblico: è sicuro, è stato sicuro in tutti questi mesi". (ANSA).