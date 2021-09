Torino: tram bloccati in corsie preferenziali, già 111 casi

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Polizia Municipale e Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) alleati per mettere un freno all'intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici attuato dagli automobilisti che non rispettano le corsie preferenziali. Viene così lanciata la campagna di sensibilizzazione al senso civico, resa necessaria dai dati degli ultimi anni: nel 2019, a Torino, ci sono stati 424 fermi in linea dei mezzi pubblici, di cui 168 tram, quest'anno sono già158, di cui 111 tranviari. Tre i video realizzati, uno più serio in cui alcuni giovani perdono un esame, un provino e un treno a causa di un'auto sui binari, e due ironici, in cui il trasgressore replica con un "e che sarà mai" a due passeggeri che lo rimproverano, salvo poi scoprire che sono il dentista che deve trapanargli i denti e una manager con cui ha un colloquio.

"'E che sarà mai' è quello che la gente pensa quando non rispetta le regole, pensando solo a sé stesso e non al resto del mondo - dice il comandante dei 'civich' Emiliano Bezzon - . Con questi video vogliano far capire quello che invece succede davvero, che ogni comportamento stradale ha conseguenze".

Quello della mala sosta continua infatti a essere un problema per la città. "Da inizio anno - spiega Bezzon - abbiamo già fatto quasi 280 mila rilevazioni di divieto di sosta, più di 100 per sosta sulle corsie riservate". (ANSA).