Teatro:Popolizio apre stagione Tpe con 'Furore' di Steinbeck

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Massimo Popolizio inaugura il 13 settembre al Teatro Astra la stagione del Tpe-Teatro Piemonte Europa con il capolavoro di John Steinbeck 'Furore'. "Un inizio di stagione anticipato - spiega una nota - per recuperare il tempo perduto e favorire nuovamente l'incontro con il pubblico".

Lo spettacolo è una produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma - Teatro Nazionale e ha debuttato nel 2019 al Teatro India di Roma. Un one man show lirico ed epico, realista e visionario, in cui l'attore, partendo dalla rielaborazione drammaturgica di Emanuele Trevi, recente vincitore del Premio Strega 2021, dà corpo e voce all'esodo dei braccianti sospinti in California dalle regioni centrali degli Stati Uniti negli anni della Grande Depressione. In un momento in cui cui crisi agricola, economica e sociale attanagliavano il paese.

Il testo di Steinbeck, Premio Pulitzer nel 1939, rappresenta una delle pietre miliari della carriera del grande scrittore americano, insignito del Nobel nel 1962. Un epico affresco della grande depressione americana tra povertà, crisi sociale e migrazione. (ANSA).