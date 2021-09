Tav: coordinatrice Ue, vorrei chiarezza sul lato italiano

(ANSA) - TORINO, 06 SET - "Ieri in Francia abbiamo firmato contratti per oltre 3 miliardi per lavori che riguardano lo scavo del tunnel di base sul lato francese, quindi la situazione per quanto riguarda quel lato è chiara, vorremmo avere la stessa situazione sul versante italiano". Così la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, a proposito della Torino-Lione, oggi a Torino alla prima tappa del Connecting Europe Express, che sarà poi a Roma e al Brennero.

L'osservazione della coordinatrice riguarda le decisioni per il tratto italiano, che si innesta su quello internazionale. Su questo chiede di accelerare i tempi 'politici'.

"Siamo assolutamente nei tempi corretti", ha replicato il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, "Il governo - ha detto Morelli - ha fatto i compiti a casa. Ritengo che non ci siano per ora indizi per pensare che ci possa essere un procrastinare delle tempistiche. Il governo italiano chiaramente ha la Tav tra le proprie priorità". (ANSA).