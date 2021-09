Piattaforme aste immobiliari Kaaja chiude round da 1,5 mln

(ANSA) - TORINO, 06 SET - HomesToPeople, prima piattaforma per aste immobiliari online tra privati in Italia, chiude un round da 1 milione e mezzo di euro guidato da Sensible Capital insieme al Club degli Investitori. La chiusura dell'operazione di investimento coincide anche con il rebranding della società - che cambia nome in Kaaja - e con il lancio del nuovo sito www.kaaja.com. seguito dell'aumento di capitale e dell'ingresso di nuovi investitori è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di cui è presidente Silvia Rovere, fondatrice di Sensible Capital e presidente di Confindustria Assoimmobiliare.

Dalla nascita, in pochi mesi, la società ha già gestito più di 20 aste online tra privati su immobili a Roma e Milano raccogliendo l'interesse di oltre 100.000 clienti che hanno prenotato circa 600 appuntamenti per visitarli. Le aste online di Kaaja velocizzano significativamente il processo arrivando a concludere la compravendita in 6/8 settimane e garantiscono la totale trasparenza mettendo a disposizione tutti i documenti sugli immobili e permettendo di visualizzare tutte le offerte che vengono presentate. "Il finanziamento ci permetterà di investire ulteriormente in tecnologia, migliorare il nostro servizio, accelerare l'espansione sul mercato italiano, potenziare le attività di marketing e consolidare il nostro posizionamento attraverso partnership con player strategici", spiega Dario Cardile, fondatore e ceo di Kaaja. "Con questa operazione Sensible Capital conferma la missione di diventare leader nel settore del proptech in Italia, con un approccio industriale e di medio periodo, uno spiccato attivismo e la capacità di creare forti sinergie commerciali e di sviluppo prodotto tra le società in portafoglio" afferma Silvia Rovere. (ANSA).