Pavese Festival, Santo Stefano Belbo celebra lo scrittore

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Quattro giornate per celebrare Cesare Pavese nel suo paese natale: a Santo Stefano Belbo (Cuneo), da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021, torna l'appuntamento con il Pavese Festival, la rassegna tra musica, arte, teatro e libri che ogni anno invita grandi protagonisti del panorama culturale italiano a dialogare con lo scrittore, le sue opere e i luoghi che le hanno ispirate.

Ospiti dell'edizione 2021 saranno Marcello Fois, Alessandro Preziosi, Neri Marcorè, Omar Pedrini, Colapesce e Dimartino, ciascuno presente con un contributo inedito ideato appositamente per il Pavese Festival. Il filo conduttore del festival - per il secondo anno consecutivo chiamato a confrontarsi con le sfide della pandemia - è la frase che Cesare Pavese fa pronunciare a Odisseo in uno dei Dialoghi con Leucò: Quello che cerco l'ho nel cuore, come te. Un invito all'ascolto interiore per tornare alla propria verità, dopo un lungo periodo di inquietudini e incursioni nell'ignoto.

Tutti gli eventi del Pavese Festival sono gratuiti con obbligo di prenotazione. I biglietti sono disponibili sulla pagina Eventbrite della Fondazione Cesare Pavese. L'accesso agli eventi è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19. Sarà possibile seguire gli eventi anche in streaming collegandosi al sito www.fondazionecesarepavese.it. (ANSA).