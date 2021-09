Incendio Torino, 4 ruspe al lavoro per rimuovere i detriti

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Ruspe dei vigili del fuoco in azione in piazzetta Lagrange e piazza Carlo Felice per liberare l'edificio coinvolto dai detriti l'edificio andato a fuoco venerdì nel centro di Torino. Oltre al mezzo dei vigili ne sono stati utilizzati tre ruspe della ditta Fiammengo, già impegnata prima dell'incendio in lavori di ristrutturazione di uno dei palazzi andati a fuoco.

Sono state rimosse le grandi assi incenerite tra cui travi originarie dell'Ottocento e dei grandi abbaini, le coperture in metallo delle mansarde bruciate durante il rogo. Le operazioni di messa in sicurezza, iniziate questa mattina, procederanno nelle prossime ore. (ANSA).