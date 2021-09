Cinema: Cna, Piemonte torni a essere hub audiovisivi

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Riparte dal Torino Film Industry l'impegno di Cna Cinema e Audiovisivo Piemonte per far crescere il sistema piemontese del comparto e affermare l'importanza della regione come hub di produzione e sperimentazione audiovisiva. La nuova edizione del Tfi è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia alla presenza del segretario regionale di Cna Piemonte Delio Zanzottera e del presidente regionale di Cna Cinema Mattia Puleo.

Paolo Manera, direttore di Film Commission Piemonte, ha sottolineato come la collaborazione con Cna Piemonte sarà indirizzata proprio alla realizzazione di panel dedicati ai produttori dell'audiovisivo. Il prossimo appuntamento che Cna Piemonte e Film Commission, con gli assessori regionali di riferimento stanno programmando sarà la al Mia (Mercato Internazionale dell'Audiovisivo) di Roma.

"Siamo di fronte a una grandissima sfida per il territorio - spiega il presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Mattia Puleo - abbiamo l'opportunità di riaffermare il protagonismo del Piemonte in una luce nuova e inedita che vede al centro le imprese di produzione audiovisiva del territorio. Il Torino Film Industry è e dovrà essere in maniera sempre più forte palcoscenico dove dare visibilità alla trasformazione in atto".

Il Tfi Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte che raggruppa e mette in connessione i Production Days organizzati dalla stessa Fctp, il Tfl Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e la sesta edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio. (ANSA).