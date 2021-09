Infortuni e incidenti, super lavoro per il Soccorso Alpino

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Domenica di gran lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sei gli interventi più significativi, tre in provincia di Cuneo, due nel Torinese, l'ultimo nel Verbano-Cusio-Ossola.

L'intervento più complesso nel comune di Alto in località Madonna del Lago dove un motociclista è precipitato in una scarpata dalla strada carrozzabile. E' stati portato in codice rosso dall'eliambulanza del 118 all'ospedale di Pietra Ligure (Savona).

Lungo il sentiero in discesa dal Monte Vaccia, nel territorio di Vinadio, i soccorritori hanno recuperato un escursionista che si è infortunato a una gamba, trasportato dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese.

Soccorso un mtbiker caduto lungo la strada sterrata per il rifugio Maddalena, nel comune di Roburent, recuperato dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese, e ricoverato in ospedale con un codice giallo.

In provincia di Torino, alla Goja del Pis, ad Almese, un bagnante si è infortunato a una gamba ed è stato trasportato a valle in barella da una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Un'altra squadra a terra è intervenuta lungo il sentiero della Sacra di San Michele per recuperare un escursionista che ha accusato un malore.

Intervento anche al Passo del Vannino, nel territorio di Formazza (Vco) per un escursionista con un trauma a una gamba.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza che il ferito e lo portato in ospedale (ANSA).