Teatro: Il Sacro attraverso l'Ordinario a Torino e Racconigi

(ANSA) - TORINO, 04 SET - 'Il lutto ti fa bella', spettacolo teatrale di e con Silvia Lemmi, incentrato sulla storia vera di un'insormontabile perdita e delle sorprendenti elaborazioni conseguenti, inaugurerà il 28 settembre la 27/a edizione di 'Il Sacro Attraverso l'Ordinario (Isao) ', la rassegna teatrale e multidisciplinare realizzata dalla compagnia Il Mutamento, tra Torino e Racconigi.

In tutto 13 giornate e 16 appuntamenti fino al 10 ottobre, all'insegna dello scambio e dell'intreccio di forme artistiche, linguaggi, esperienze sociali, con compagnie provenienti da tutta Italia. "nella consapevolezza - scrivono gli organizzatori - di un bisogno profondo, oggi più che mai, di condividere, e in presenza, paure, pensieri, sogni per superare la solitudine del pensiero, lo stress post pandemico, l'incognita del futuro, Trascurando i ruoli e i confini disciplinari". In cartellone anche due spettacoli in anteprima nazionale, la proiezione di un cortometraggio, monologhi, reading, musica dal vivo e laboratori teatrali.

Tutti gli eventi, ad eccezione di quello del 29 settembre a Racconigi, lo spettacolo 'Alla fine muoiono tutti' di e con Marco Sanna e Francesca Ventriglia presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, si tengono a Torino, presso l'ex-cimitero di Via San Pietro in Vincoli, 28. Tra gli spettacoli più attesi, l'1 ottobre i la prima nazionale di 'Alla ricerca di Kaidara', di Giordano Vincenzo Amato, adattamento della nota favola senegalese, 'Rosso profondo' di Luigi Lunari, il 2 ottobre, storia di un presidente del Consiglio che dopo lunghe esperienze attraversate da corruzione, delazione, pavidità, ritrova lo spirito e gli ideali della gioventù. Chiude, il 10 ottobre, 'L'alba dento l'imbrunire', in collaborazione con Il Mutamento e Salone del Libro Off. (ANSA).