Incendio in azienda di legname, intossicato vigile del fuoco

(ANSA) - VALMACCA (ALESSANDRIA), 04 SET - L'esplosione della batteria di un trattore messa sotto carica - secondo quanto riferito dai carabinieri - è la probabile causa dell'incendio divampato oggi pomeriggio a Valmacca, in via Maresco nella sede di un'azienda che vende legname. Un vigile del fuoco è rimasto intossicato ed è trasportato in codice giallo all'ospedale.

Ancora sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Casale Monferrato, Valenza e 2 autobotti. Le fiamme avrebbero provocato anche l'esplosione di una cisterna di gasolio; interrotta l'energia elettrica nella zona sud del paese. Dalla sala operativa provinciale dei pompieri - che ha ricevuto l'allarme da numerosi residenti - fanno sapere che il rogo si sarebbe esteso ai locali dell'azienda e, sembrerebbe, a un altro fabbricato dell'area. (ANSA).