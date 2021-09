Ubriaco e senza luci sul monopattino, denunciato 30enne

(ANSA) - VERBANIA, 03 SET - Circolava ubriaco, e di notte, con le luci di posizionamento spente, su un monopattino sulla strada statale 34, a Verbania. E' un trentenne, denunciato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri della città. E' stato fermato in Corso Nazioni Unite, alla guida di un monopattino elettrico: stava zig-zagando in maniera vistosa creando pericolo per le auto. L'accertamento con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,20 g/l.

(ANSA).