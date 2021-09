Turismo:Monferrato Langhe Roero lanciano vendemmia didattica

(ANSA) - ASTI, 03 SET - Langhe Monferrato Roero puntano sull'enoturismo con la "vendemmia didattica". Da inizio settembre a metà ottobre turisti e famiglie potranno scoprire i segreti di un lavoro faticoso ma affascinante. Su prenotazioni si potrà partecipare a un percorso dall'accoglienza in cantina, al vigneto, alla vendemmia., per poi proseguire con la visita e la degustazione di vini.

Si potranno vendemmiare i vitigni più celebri di Langhe Monferrato Roero, a seconda della zona: Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Arneis, Moscato, Favorita, Chardonnay, Pelaverga, Freisa, Bonarda, Ruché, Cortese, Albarossa, Grignolino, Merlot, Pinot grigio, Pinot nero, Sauvignon. L'esperienza di vendemmia potrà essere abbinata ad uno o più servizi aggiuntivi proposti dalle cantine, come colazione di benvenuto, degustazione di prodotti tipici locali, intrattenimento e attività di outdoor o benessere, come lo yoga in vigna.

Il progetto è ideato e promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e gestito operativamente da Piemonte On Wine (www.piemonteonwine.it), con l'obiettivo di implementare, differenziare e migliorare il prodotto enoturistico in Langhe Monferrato Roero. (ANSA).