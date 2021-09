Trovato morto escursionista argentino disperso nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 03 SET - E' stato ritrovato morto l'escursionista argentino disperso da due giorni sulle montagne della Valle Gesso. Il corpo è stato avvistato dall'equipaggio dell'elicottero 'Drago 60' dei Vigili del fuoco durante un sorvolo di ricognizione. I documenti trovati nello zaino hanno confermato che si tratta del sudamericano, 37 anni, che viveva a Torino.

Era diretto al rifugio Soria Ellena, dal Passo dei ghiacciai, ma probabilmente si è perso su un altro sentiero a causa della nebbia. Era partito per un'escursione mercoledì con due amici, un connazionale e un italiano, e si era diviso da loro al bivacco Moncalieri (2.710 metri di quota) con l'idea di ricongiungersi a loro al rifugio. Il cadavere è' stato trovato in un dirupo in zona di Gorgia Argentina. Verrà portato all'obitorio di Valdieri per il riconoscimento. (ANSA).