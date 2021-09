Torino: depositate oggi 22 liste per 10 candidati sindaco

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Sono 22, a sostegno di 10 aspiranti sindaco, le liste depositate nel primo giorno di consegna delle candidature per le elezioni amministrative di Torino del 3 e 4 ottobre. Una giornata senza particolari problematiche o sorprese, che proseguirà ancora domani dalle 8 alle 12.

A sostegno del candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo sono state depositare le liste Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1 e Lista Civica per Lo Russo, mentre deve ancora essere depositata quella di Torino Domani. Quattro le liste depositate a sostegno del candidato di centrodestra Paolo Damilano, Torino Bellissima, Lega, Forza Italia e Popolo della Famiglia, mentre mancano ancora Fratelli d'Italia e Sì Tav Sì lavoro che aveva annunciato il suo appoggio.

Depositate anche le liste della coalizione di Angelo D'orsi, Potere al Popolo, Partico Comunista Italiano e Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale, quelle del Partito Comunista e Torino Città Futura con la candidata sindaca Greta Giusi Di Cristina, la lista Futura Torino di Ugo Mattei.

Presentate anche le due a sostegno della candidatura di Valentina Sganga, Movimento 5 Stelle e Europa Verde Torino.

Già presentate anche la candidatura di Roberto Salerno con la lista Mat - Movimento Ambientalista Torino, quella di Ivano Verra con le liste Italexit e Noi Cittadini e Paolo Alonge della lista 3V per la libertà vaccinale. A sorpresa ha anche depositato la sua candidatura Lorenzo Varaldo, aspirante primo cittadino con la lista Divieto di Licenziare. (ANSA).