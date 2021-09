Liberata dal presidente Cirio cicogna ferita dal temporale

(ANSA) - RACCONIGI, 03 SET - Oggi pomeriggio il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha visitato il Centro Cicogne di Racconigi, nel Cuneese, dove ha rilasciato in volo un esemplare curato dal centro.

La cicogna che è stata rimessa in libertà, e che Cirio ha voluto battezzare con il nome di 'Vita', è nata da una coppia selvatica che ha nidificato sulla chiesa di San Giovanni a Racconigi. In seguito ad un forte temporale, a luglio, era caduta, ferendosi a un'ala. La cicogna è stata quindi ricoverata al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) dell'oasi. Prima del rilascio, le è stato applicato un anello Ispra perché sia sempre possibile, grazie alla lettura del codice a distanza, poter ricostruire la sua storia. Accompagnato dall'ideatore del Centro, Bruno Vaschetti, e dal sindaco di Racconigi Valerio Oderda, Cirio ha visitato la struttura e il nuovo osservatorio della palude di 20 ettari dove transitano e nidificano migliaia di uccelli migratori. (ANSA).