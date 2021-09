Covid: Cirio, 72-80% ricoverati non sono vaccinati

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "Oggi è venerdì, giorno della pagella, e il Piemonte rimane stabilmente in zona bianca". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, presentando il Piano Scuola Sicura.

"La nostra Regione - ha sottolineato - Cirio - si trova a rischio moderato da otto settimane, ma il dato più significativo è una campagna vaccinale che corre veloce. Abbiamo l'80% dei ricoverati Covid in terapia intensiva non vaccinati e il 72% di quelli nelle degenze ordinarie che pure non sono vaccinati. Al momento i ricoveri in terapia intensiva sono 20, di cui 16 non vaccinati, e i 4 vaccinati presentano un serio quadro di patologie pregresse. E lo stesso discorso vale per i ricoveri in terapia ordinaria: sono 158, di cui 114 non vaccinati, e i 44 vaccinati in difficili condizioni pregresse per altre patologie".

"L'occupazione ospedaliera di malati Covid - ha aggiunto - è del 3% sia nelle terapie intensive sia in quelle ordinarie.

L'incidenza è di 37 casi ogni 100 mila abitanti contro i 74 casi ogni centomila abitanti a livello nazionale. Il tasso di positività è al 2%, l'Rt è 0.98. Questi dati così buoni - ha rimarcato - sono anche frutto della bontà della campagna vaccinale che è stata fatta in Piemonte". (ANSA).