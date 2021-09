Al via deposito liste per Comunali, Pc primo a consegnare

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Sono già 14, a poco più un'ora dall'orario di avvio, le liste che si sono presentate negli uffici elettorali della Città per il deposito per le elezioni amministrative di Torino. Prime ad arrivare le due liste che sostengono la candidatura a sindaca di Giusi Greta Di Cristina, Partito Comunista e Torino Città Futura. Fra i primi partiti, movimenti e liste civiche che si sono presentati fin dalle prime ore del mattino e sono in attesa di consegnare la documentazione necessaria, Futura Torino del candidato sindaco Ugo Mattei, Europa Verde, lista a sostegno della candidata M5s Valentina Sganga e le liste che sostengono Angelo D'orsi, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Sinistra in Comune che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale. Già presenti anche Moderati e Articolo 1 della coalizione di centrosinistra che sostiene Stefano Lo Russo, la lista Torino Bellissima della coalizione di centrodestra che sostiene Paolo Damilano, Roberto Salerno candidato sindaco con la lista Mat Movimento Ambientalista Torino e la lista 3V del candidato sindaco Paolo Alonge, partito nato nel 2019 che promuove la libertà vaccinale. (ANSA).