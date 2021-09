Torino, 155 kg di hashish sequestrati dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Circa 155 chili di hashish dal valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla polizia a Torino. Gli agenti del commissariato di Barriera Nizza, coordinati dal dirigente Raffaella Fontana, hanno arrestato un maghrebino di 36 anni, considerato dagli inquirenti uno dei principali gestori nell'intero traffico nella zona di Piazza Bengasi. L'uomo custodiva la droga in un box auto nelle vicinanze. Il pusher è stato seguito fino al magazzino. Quando si è accorto dei poliziotti ha tentato inutilmente la fuga.

Perquisito, è stato trovato in possesso di una busta contenente 150 grammi d'anfetamina, occultata nell'auto, e di oltre 1.500 euro in contanti. Poi nel box è stato ritrovato l'ingente quantitativo di hashish diviso in pacchetti da 100 grammi l'uno.

Inoltre sono stati sequestrati 19.500 euro. (ANSA).