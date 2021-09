Prof senza green pass, fatto uscire dai Carabinieri

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Sono intervenuti i carabinieri questo pomeriggio per far uscire dalla scuola Giuseppe Pantaleo, il professore di francese dell'Istituto Curie-Levi di Torino, che per il secondo giorno consecutivo si è presentato nella sede di via Madonna delle Salette senza il Green pass. Lo stesso docente ieri aveva denunciato il dirigente scolastico, accusandolo di abuso d'ufficio.

'Il preside - spiega Pantaleo - mi ha invitato a uscire perché sprovvisto del Green pass, gli ho risposto che di mia spontanea volontà non sarei uscito, così ha chiamato i carabinieri. Dev'essere chiaro che non sono io che esco, ma mi portano fuori i carabinieri". (ANSA).