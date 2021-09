Poesia e marionette, omaggio a Tonino Conte nel Monferrato

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Agriteatro-L'altro Monferrato, il festival di arte, musica, sapori e natura organizzato dal 27 agosto al 25 settembre sulle colline del Monferrato, omaggia nel prossimo weekend, 4 e 5 settembre, la poesia di Tonino Conte.

Sabato 4 tra i vigneti di Carpeneto, con uno scanzonato spettacolo che mescola poesie divertenti, versi di animali e rime varie a cura di Gianni Masella e con gli attori del Cfa Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri; domenica 5 con lo spettacolo acrobatico 'Appeso a un filo' di e con Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, lui italiano, lei Maori. Uno spettacolo realizzato dalla Compagnia Di Filippo Marioette fatto di legno, filo e corpi, come metafora della condizione umana: siamo tutti appesi ad un filo, l'importante è scegliere il filo giusto per non cadere. (ANSA).