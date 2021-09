Musica: Fringe 'invade' Torino con due parate multietniche

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Il Torino Fringe Festival 2021, in corso da oggi al 12 settembre in diversi luoghi del centro e delle periferie, 'invade' la città con la sua parata nei pomeriggi dei sabati 4 e 11 settembre, "per risvegliare la città a suon di musica". Due cortei musicali per le vie cittadine organizzati dal Fringe in collaborazione con Somewhere Tours&Events, Torino Magica by Somewhere e Orchestra Terra Madre di Slow Food con musicisti impegnati in brani e sonorità di ogni parte del mondo per fare da colonna sonora e da apripista al bus del Fringe.

Se, nel 2020, la Fringe Parade era stata animata dalla musica dei Bandakadabra e dal circo contemporaneo dei Magdaclan, nel 2021, sarà tutta a tema musicale con Simone Campa e i musicisti dell'Orchestra Terra Madre. Il percorso del 4 parte alle 17,30 da piazza Del Duomo per poi percorrere le vie de cento storico e concludersi al Parco del Valentino. Quello dell'11 partirà, sempre alle 17,30 dal parco Dora peer poi percorrere corso Svizzera, corso Francia, piazza Statuto, corso Inghilterra, via Duchessa Jolanda, piazza Benefica, via Susa fino a raggiungere corso Sebastopoli e piazza D'armi.

L'Orchestra Terra Madre, nata da un'idea di Carlo Petrini e Simone Campa per celebrare Terra Madre Salone del Gusto, dal 2014, ha creato una comunità internazionale di oltre 100 musicisti e suonatori tradizionali in grado di suonare e condividere brani di ogni parte del mondo. (ANSA).