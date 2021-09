Una Ragazza per il Cinema Piemonte, vince Ilenia Talarico

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Ilenia Talarico, 22 anni, originaria di Perugia e residente a Torino, è stata eletta "Una Ragazza per il Cinema Piemonte 2021". L'incoronazione è avvenuta il 31 agosto al Master Club 2.0 di corso Moncalieri, nel capoluogo piemontese. Studentessa al secondo anno di Psicologia e ballerina professionista (ha iniziato a danzare all'età di quattro anni), Ilenia si è trasferita sotto la Mole per frequentare l'università e, soprattutto, il Cinema District Hub: "Sono felicissima, non mi aspettavo assolutamente di vincere, sono ancora incredula. Sto tornando a casa dai miei genitori, mia mamma si è messa anche a piangere dalla gioia. Adesso volerò a Taormina per la finale nazionale e farò di tutto per ottenere il massimo", ha dichiarato a caldo.

Elena Bonasia, di 22 anni, di Pinerolo, ha conquistato il titolo di "Una Ragazza per il Cinema Valle d'Aosta", mentre Angelika Kusmenok, di 22 anni, originaria della Bielorussia, è stata la terza classificata con la fascia di "Miss 2bikini". Le tre ragazze parteciperanno alla finalissima nazionale prevista il 9 settembre nel Teatro Antico di Taormina. (ANSA).