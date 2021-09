Teatro:Maskerrando di Paola Mastrocola apre 25/o Giocateatro

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Si inaugura il 4 settembre, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino la 25/a edizione del Festival Giocateatro con il debutto assoluto di uno spettacolo che avrebbe dovuto andare in scena nel marzo 2020, 'Maskerrando, Storie di Teatro e di Balene' prodotto da Fondazione Trg Onlus con la Cie Nino D'Introna. Uno spettacolo provato e riprovato nei lunghi mesi di chiusura, che potrà finalmente andare in scena di fronte al pubblico.

Il testo è stato commissionato a una scrittrice di fama nazionale, Paola Mastrocola, che aveva già collaborato in passato ad alcune produzioni dell'allora Teatro dell'Angolo oggi Fondazione Trg. L'ispirazione nasce da una collezione di maschere giganti sulla storia del teatro mondiale, fatte realizzare dal regista dello spettacolo Nino D'Introna negli anni della sua direzione artistica del Théâtre Nouvelle Génération di Lione, che creano l'incipit per un viaggio iniziatico nel teatro, attraverso le sue tecniche, testi e miti classici. In scena Pasquale Buonarota interpreta il custode delle maschere mentre Irene Ivaldi e Giorgia Goldini sono rispettivamente madre e figlia. In cartellone, fino al 19 settembre, 13 spettacoli e due incontrì con esperti per riflettere sul futuro del teatro per i giovani dopo circa due anni di pandemia. "Una stagione dedicata ad indagare sul futuro - spiegano il presidente e il direttore artistico del Trg, Alberto Vanelli ed Emiliano Bronzino - ad analizzare e immaginare il tempo che ci aspetta pronti, con il nostro lavoro, a partecipare alla sua costruzione". (ANSA).