Siccità:nel Cuneese situazione critica per colture e alpeggi

(ANSA) - CUNEO, 01 SET - E' sempre più critica, per il perdurare della siccità, la situazione di colture e alpeggi nel Cuneese. La segnalazione della Provincia è stata inoltrata anche alla Regione Piemonte.

"E' già iniziato anche un confronto con i numerosi consorzi irrigui della Granda - spiega il presidente della Provincia Federico Borgna - e con l'associazione Acque Irrigue Cuneesi. Ad agosto si è lavorato per applicare le disposizioni regionali sulle condizioni di ammissibilità a regimi particolari di rilascio delle acque per il mantenimento del deflusso minimo vitale. E' stata anche incaricata Arpa Piemonte di valutare le portate e le condizioni dei torrenti, anche per la gestione idraulica delle concessioni di derivazioni".

Con i Consorzi irrigui locali sono già state convocate alcune riunioni, in particolare per i torrenti Maira e Gesso, fra le zone più colpite dalla carenza idrica. "Servono colture diversificate - prosegue Borgna - che richiedano meno impiego di acqua. Poi si deve ragionare su nuovi invasi e anche una migliore razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile. Occorre prendere atto che il cambiamento climatico avrà conseguenze anche sulle condizioni delle nostre montagne dove i nevai si assottigliano sempre di più e la pesante siccità rischia di non consentire più gli alpeggi prolungati per le mandrie. Gli uffici della Provincia registrano cambiamenti sul fronte della biodiversità animale e vegetale: per la prima volta hanno riscontrato importanti carenze di acqua nelle falde profonde di alcuni pozzi". (ANSA).