Green pass: Torino, stazioni blindate da forze dell'ordine

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Ingente la presenza delle forze dell'ordine all'esterno e all'interno delle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta a Susa a Torino dove sono previste manifestazione dei No Vax e No Green Pass, che hanno annunciato di voler occupare i binari. Gli accessi su corso Vittorio Emanuele e su via Nizza di Porta Nuova sono stati chiusi e i passeggeri potranno accedere solo dall'entrata di via Sacchi.

Per accedere a tutti i binari, controllati dal personale ferroviario e transennati, bisogna essere in possesso di regolare biglietto. (ANSA).