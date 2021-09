Green pass: Torino, 40 a Porta Nuova "contro la violenza"

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Non c'è stato il blocco dei treni a Torino come invece avevano promesso i No Vax e No Green Pass nei tam tam social. Circa una quarantina di persone si sono ritrovate fuori dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, presidiata da un ingente schieramento delle forze dell'ordine.

"Noi siamo contro la violenza. Anche quella che sta facendo il governo che non ci obbliga ma ci costringe a vaccinarsi. Noi siamo per la libertà di scelta". Così Marco Liccione, uno dei portavoce del gruppo No Green Pass 'Variante Torinese', che ha partecipato al sit in.

Liccione ha annunciato una nuova manifestazione per venerdì in Piazza Castello. (ANSA).