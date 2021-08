Università: da domani a Lingotto Fiere i test di ammissione

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Da domani, 1 settembre, al Lingotto Fiere si svolgeranno i test d'ingresso per i Corsi di laurea ad accesso programmato dell'Università di Torino per l'anno accademico 2021/22. I test, proseguiranno fino al 6 ottobre.

I primi, domani, riguarderanno Medicina Veterinaria.

Seguiranno quelli per Medicina e chirurgia (in lingua italiana - sede di Torino) e Odontoiatria e protesi dentaria il 3; Medicine and Surgery (in lingua inglese - sede di Orbassano) il 9; Professioni sanitarie il 14; Scienze della formazione primaria il 17 settembre.

I test preselettivi per il corso di specializzazione insegnanti di sostegno saranno dal 20 al 30 settembre: il 20 settembre quello per la scuola dell'infanzia; il 23 per scuola primaria; il 24 per la scuola secondaria di I grado; il 30 settembre quello per la per scuola secondaria II grado.

I test di prove scritte sempre per il corso di specializzazione insegnanti di sostegno saranno il 4 ottobre mattina quello per la scuola primaria; il 4 ottobre pomeriggio per la scuola dell'infanzia; il 6 ottobre mattina per la scuola secondaria II grado e lo stesso giorno al pomeriggio per la scuola secondaria I grado. (ANSA).