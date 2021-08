Siccità: fiumi senza più portata, nel Po 20,5 mm pioggia

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Si aggrava, alla fine di un agosto avaro di precipitazioni, la siccità in Piemonte. Nel bollettino idrologico di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) figurano corsi d'acqua ormai praticamente senza portata: il Chisola a Vinovo e il Banna a Santena, nel Torinese, l'Agogna a Momo, nel Novarese, il Bormida a Spigno e Cassine, l'Orba a Basaluzzo, nell'Alessandrino.

Analizzando la situazione per macro bacini fluviali, nel Po a monte della confluenza con la Dora Baltea le precipitazioni del mese sono state pari a 20.5 millimetri di pioggia, nella Dora Baltea 41,4; nel bacino Sesia-Agogna-Terdoppio 17,4 mm, nel Tanaro-Scrivia-Curone 5.1 mm; meglio nel bacino del Ticino, con 93,3 mm complessivi. (ANSA).