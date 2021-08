Scherma: riapre lo storico Club di Villa Glicini a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Riapre lo storico Club Scherma di Torino, situato all'interno di Villa Glicini', nel cuore del Valentino, con gli open day del 4 e 5 settembre per conoscere e provare la disciplina della scherma e delle attività fitness.

"Il progetto dell'Open Day al club - spiega Paolo Donato, neo presidente del club nella sua nuova gestione - nasce dal desiderio di divulgare fra bambini e ragazzi l'importanza dei benefici dello sport della scherma dove i movimenti veloci ma ampi, concedono all'organismo uno sviluppo muscolare generale e armonico; oltre che generare degli approcci mentali molto importanti non solo nella pratica dello sport in sé e per sé ma anche nello sviluppo delle relazioni personali, ed in ambito cognitivo" All'interno della storica struttura torinese, famosa per aver raccolto in 140 anni di storia 37 medaglie olimpiche, vi è anche una palestra divenuta da circa un anno punto di riferimento per l'allenamento di malati oncologici di ogni età, ad opera di esperti formatori e personal trainer laureati in diverse discipline sportive e coordinati da Michela Calandretti.

