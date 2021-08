Musica: Monfrà Jazz Fest, tra vigneti e distillerie

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Parte il 4 settembre il Monfrà Jazz Fest, diretto dal talentuoso batterista Riccardo Marchese, nativo di Casale Monferrato, che unisce il jazz alla conoscenza diretta dei luoghi più suggestivi e insoliti del Monferrato.

"Una vera e propria festa che incornicia i concerti jazz in panorami da cartolina - spiega Ima Ganora, presidente dell'Accademia Europea d'Arte Le Muse che dal 2018 organizza il MonJF - vere e proprio fotografie significative del territorio in cui grandi interpreti dialogano con i sapori e il paesaggio".

Contribuisce alla riuscita della rassegna, anche un team di volontari e di collaboratori 'fedeli al Fest" fin dalla prima edizione.

Apre la rassegna il 4 settembre una passeggiata che dalla strada SP 11, appena fuori dall'abitato di Odalengo Grande, porta all'eremo di Moncucco attraversando un fitto bosco. Qui, di fronte alla chiesa recuperata dal comune della Valle Cerrina, si esibisce Luca Gusella, tra i migliori musicisti jazz italiani, timpanista, percussionista e compositore, già collaboratore delle principali istituzioni lirico sinfoniche e da camera italiane, nonché delle orchestre jazz di Ray Charles, Barry White, Giorgio Gaslini, Franco Battiato e Milva. A seguire, sarà la volta di un concerto nella Distilleria Magnoberta, con amari, grappe, distillati e cocktail, come preambolo all'esibizione di M.T.P.F. Jazz Quartet.

Domenica 5 si comincia alle ore 11, anche in questo caso con una breve passeggiata attraverso i vigneti fino alla Big Bench Rosso Grignolino di Rosignano Monferrato, in località Madonna delle Grazie dove si esibirà il Mill Acoustic Duo, formato dalla voce di Camilla Baraggia e da Alex Romagnoli alla chitarra.

Il programma musicale prosegue fino al 12 settembre.

(ANSA).