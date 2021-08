Fondazione Crc, Roberto Giordana nuovo direttore generale

(ANSA) - CUNEO, 31 AGO - Roberto Giordana è il nuovo direttore generale della Fondazione Crc di Cuneo. L'ha deciso il cda della fondazione di origine bancaria più importante della provincia (terza in Piemonte, ottava in Italia, gestisce un patrimonio di 1,4 miliardi di euro) che si è riunito oggi pomeriggio. Il nome di Giordana, cuneese, finora vicedirettore di Crc, è stato scelto vagliando oltre 300 candidature. Sostituisce Andrea Silvestri, 51 anni, ingegnere gestionale, che dopo 14 anni in Crc da domani è il nuovo direttore generale dell'Università degli Studi di Torino: si occuperà della gestione del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo.

Giordana lavora in Fondazione Crc fin dalla nascita dell'istituzione nel 1992, dopo aver lavorato presso la Cassa di Risparmio di Cuneo-Banca Regionale Europea; è anche responsabile del settore Attività Patrimoniali e Finanziarie della Fondazione. Da dicembre 2013 è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (ANSA).