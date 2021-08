Cinema: Museo Torino satellite di Venice Vr Expanded

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è stato selezionato come uno dei satelliti del Venice VR Expanded della 78/a Mostra Internazionale del Cinema al via da domani a Venezia. Il Museo ospiterà nelle salette CineVR dell'Aula del Tempio un'ampia selezione delle opere presenti alla Mostra che fanno parte del Venice VR Expanded Satellite Programme.

"Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte di questo prestigioso programma della Mostra del Cinema di Venezia - sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo - la realtà virtuale è uno dei nuovi linguaggi del cinema, e noi siamo stati i primi in Italia ad attrezzarci per offrire ai visitatori le esperienze di realtà virtuale 360°. Con riscontri importanti da subito e consensi del pubblico di tutte le età. Le due salette dedicate al Vr - aggiunge De Gaetano - sono sempre piene.

D'altronde, la produzione cinematografica si sta sempre di più avvicinando al virtuale, come si può ben capire dal programma di Venice VR Expanded".

Per il periodo dall'1 al 19 settembre, le salette CineVR saranno equipaggiate con visori VR Oculus Quest 2 e HTC Vive Cosmos, grazie ai quali i visitatori potranno vedere un titolo scelto tra i 17 progetti in Concorso, i 4 Fuori Concorso - Best of VR Expanded, il progetto sviluppato nell'ambito di Biennale College Cinema - VR e l'Evento Speciale - Fuori Concorso (riservato ai maggiorenni).

Il tempo massimo di permanenza nella saletta è di 35 minuti.

Il costo del biglietto per la proiezione è di 5 euro.