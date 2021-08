Cinema: le comiche di Stanlio & Ollio restaurate a Chivasso

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Gli amanti di Stanlio & Ollio avranno l'opportunità, il 3 e il 5 settembre nel Cortile di Palazzo Santa Chiara a Chivasso (Torino) di rivedere alcuni spezzoni di film dei due iconici attori comici in versione restaurata e risincronizzata. La rassegna è organizzata dalla Lewis&Clark, con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Nelle due serate si potranno gustare, sul grande schermo, le divertenti comiche così come furono proiettate oltre novant'anni fa. L'organizzazione infatti, si è occupata di una completa risincronizzazione e restauro della colonna italiana e, dove reperibile, le comiche avranno il doppiaggio originale di Mauro Zambuto (Stanlio) e di uno degli attori più rappresentativi della cinematografia italiana: Alberto Sordi (Ollio).

Ogni appuntamento sarà introdotto da un intervento del direttore artistico sulla storia della coppia dagli inizi, al successo, all'apparente declino (in realtà il pubblico non li abbandonò mai), sino alla riscoperta e immortale consacrazione.

Una manifestazione sostenuta dal Comune di Chivasso e fortemente voluta dallo stesso Perna, regista, autore, attore ed esperto di teatro e Cinema Americano, amante da sempre dei due maestri del genere 'slapstick'. Le serate, ad ingresso gratuito, si inseriscono all'interno delle manifestazioni chivassesi 'I Sentieri della Cultura'. (ANSA).