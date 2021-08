Biella #fuoriluogo, 50 ospiti al festival letterario

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Dal 3 al 5 settembre torna #fuoriluogo, il festival letterario della Città di Biella. Dopo l'edizione online dello scorso novembre e gli appuntamenti di #fuoriluogo Off di giugno 2021, che hanno visto la presenza di Alessandro Barbero, Luca Scarlini e i cinque finalisti del Premio Strega 2021, il festival torna fin presenza per la sua settima edizione con un ricco programma di eventi.

La tre giorni di incontri - tutti gratuiti tranne la performance conclusiva di domenica 5 settembre che prevede un biglietto di ingresso - comprenderà oltre 50 ospiti e sarà affiancata da un programma dedicato al pubblico più giovane, #fuoriluogo Young, che si svolgerà nell'arco di un mese tra settembre e ottobre. Insieme agli appuntamenti del festival sarà inoltre possibile per il pubblico partecipare a visite guidate alla scoperta della storia dei luoghi simbolo della città di Biella.

Venerdì 3 settembre alle 21 il festival inaugurerà con un appuntamento in collaborazione con il Biella Jazz Club sul grande Lucio Dalla: Motore del 2000 - viaggi (musicali) organizzati da Washington, Milano e Bologna. Tra gli ospiti delle tre giornate Francesco Costa, Carlo Cottarelli, Ilaria Gaspari, Simonetta Sciandivasci, Marco Balzano e Paolo di Paolo.

