Alessandria: Capodanno estivo celebrando la Serie B

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 AGO - Ad Alessandria il Capodanno speciale del 31 agosto è dedicato alla lettera B, come la Serie appena conquistata dai grigi, la squadra di calcio della città.

Il Capodanno Alessandrino è nato nel 2004 da un'idea di Monica Moccagatta, titolare della vineria MezzoLitro, e Marco Beria: si brinda normalmente a mezzanotte per lasciarsi alle spalle l'anno appena finito e ci si augura un buon nuovo ciclo che inizia il 1° settembre e non il 1° gennaio. Il brindisi della diciassettesima edizione è stato organizzato a mezzogiorno e la celebrazione continuerà nei locali del centro storico per tutta la giornata, diluita per evitare assembramenti.

Moccagatta oggi ha stappato la prima bottiglia con Luca Di Masi, il presidente dell'Alessandria Calcio, insieme a qualche giocatore e al cantante Franco Rangone che ha proposto alcuni inni da stadio.

"Questa B - ha detto Moccagatta - ha portato un po' di sole in città. B come Serie B ma anche come Baleta, Borsalino, Bormida, Baudolino. Come tanti simboli di Alessandria". (ANSA).