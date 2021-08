Vaccini: poche prenotazioni, hub Settimo chiusi 1 settimana

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Poche prenotazioni, gli hub vaccinali di Settimo chiudono per una settimana. L'Asl To4 ha stabilito che il centro vaccinale Aglietta rimarrà chiusi dal 30 agosto al 5 settembre e il centro Bosio per lo stesso periodo tranne che sabato 4 quando sarà aperto.

Nel periodo l'unico centro vaccinale aperto nel distretto sarà quello di Leini, in via Volpiano 40, dove potranno recarsi i pazienti che avevano ricevuto la convocazione originaria a Settimo. L'hub di Leini opera anche a libero accesso dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16. La vaccinazione ad accesso libero è garantita in base alle dosi di vaccino disponibili. (ANSA).