Traffico di rifiuti elettronici, bloccato carico per Ghana

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Sette tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici sono stati sequestrati dall'Agenzia Dogane e Monopoli che ha denunciato alla Procura della Repubblica di Torino una persona di nazionalità extra-UE per traffico transfrontaliero di rifiuti speciali in maggioranza pericolosi e falso in atto pubblico.

Le indagini avviate dai funzionari ADM sono scattate a seguito dell'ispezione di un container diretto in Ghana, selezionato secondo specifici parametri di rischio. "La verifica ispettiva - spiega ADM - ha avuto luogo dopo che si sono rilevate alcune anomalie emerse a seguito di screening documentale incrociate con le informazioni acquisite dalle banche dati di cui dispone l'agenzia".

Il successivo controllo fisico effettuato dai funzionari doganali incaricati, ha accertato che la merce era in cattivo stato di manutenzione e priva di qualsiasi protezione contro possibili danni durante il trasporto, il carico e lo scarico.

(ANSA).