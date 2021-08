Torino: Letta, PD è partito che parla a tutta la città

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - "Siamo qui, alla Falchera, quartiere periferico di Torino Nord, per ribadire che il Pd non è il partito della Ztl, noi parliamo a tutta la città, in tutta la sua interezza. Non è più tollerabile che nelle nostre città ci siano cittadini di serie B e serie C". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un incontro elettorale a sostegno al candidato a sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

"Il tema della prossimità è una priorità per noi - ha aggiunto Letta - vogliamo lavorare in questa direzione, questo è un modo anche per superare i limiti che abbiamo avuto nel passato e per marcare la differenza con la controparte. Senza questa attenzione a tutto il territorio, le città implodono invece di disegnare un nuovo futuro". (ANSA).