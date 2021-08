In un furgone 37 bici rubate, "sono per parenti e amici"

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - "Sono per i parenti e gli amici".

Così si è giustificato davanti agli agenti di polizia un 55enne di origini nordafricane quando è stato scoperto, a Torino, insieme ad altri due uomini, mentre caricavano su di un furgone 37 biciclette. L'uomo, denunciato per ricettazione, ha sostenuto che le bici, molte di valore, e un monopattino elettrico, gli fossero state affidate da alcuni suoi connazionali, per essere inviate nei loro paesi natali. Ma il 55enne non è stato in grado di fornire ai poliziotti alcuna autorizzazione fiscale o riscontro sulla provenienza dei velocipedi. (ANSA).