Da rifiuti piastrelle per arredo urbano a Milano Design Week

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Piastrelle per l'arredo urbano ottenute dai rifiuti. Il nuovo prodotto, ottenuto grazie a un brevetto del Politecnico di Torino, verrà presentato dal 'Gruppo Marazzato' e dall'ateneo torinese alla 'Milano Design Week' dal 5 all'11 settembre. Con le piastrelle verranno mostrate le miscele che trasformano i fanghi da segagione in geopolimero.

I prodotti, esposti al 'Museo della Scienza e della Tecnica' durante la mostra 'RoGuiltlessplastic' di Rossana Orlandi, sono stati realizzati in collaborazione con due aziende piemontesi: il 'Gruppo Civa', che sta affinando con il Politecnico le modalità di produzione su scala industriale per la prima volta fuori dal laboratorio, e il gruppo 'Agifin' che ha fornito gratuitamente la materia prima seconda per la realizzazione delle piastrelle.

"Cercare di trasformare rifiuti, sottoprodotti di lavorazione e materie 'prime seconde' è una sfida estremamente interessante.

Fondamentali gli apporti dei colleghi professori del Politecnico Paola Antonaci, Paola Palmero e Jean-Marc Tulliani", afferma il professor Marco Zerbinatti.

"Onorati di presentare al pubblico alcuni esiti di un coinvolgente progetto di ricerca frutto di una partnership ormai biennale con il Politecnico di Torino'", aggiunge l'ingegnere Eleonora Longo, coordinatrice del 'Centro Ricerche e Sviluppo' di Marazzato a Villastellone, nel Torinese. (ANSA).