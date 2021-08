Flash mob 'No Green pass' a Torino, in piazza con un libro

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Un centinaio di manifestanti si sono radunati oggi nel centro di Torino per il flash mob organizzato dal movimento 'No paura day' in piazza Carlo Alberto, davanti al Museo del Risorgimento, a pochi passi dalla Biblioteca Nazionale. "Ribellatevi per i vostri figli", è l'appello lanciato dai No Green pass raccolti dietro lo striscione 'La cultura è tale solo se per tutti'. Avevano in mano un libro, "alzato in cielo in segno di lutto". I manifestanti si sono poi diretti verso il Museo Egizio.

"Con il Green pass impediscono il libero accesso alla cultura - spiegano gli organizzatori della protesta - Questa misura coercitiva impedirà ai giovani di accedere ai musei, biblioteche e luoghi di cultura in generale".

"Stanno rovinando l'intelletto - ha spiegato al microfono un'insegnate di scuola primaria - se la priorità fosse salvare le persone un medico che ha trovato una cura con i farmaci non lo licenzi dopo 40 anni di lavoro come è avvenuto con Giuseppe De Donno e molti altri".

Tra i titoli dei libri portati in piazza oltre ai classici 'Il nome della Rosa', 'Se questo è un uomo', 'Fahrenheit 451' anche molti testi di matematica, new age e motivazionali.

