Covid: in Piemonte 175 nuovi casi, una vittima

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Sono 175 i nuovi contagiati dal Covid in Piemonte, con una quota di positivi dell'1,4% rispetto a 12.201 tamponi diagnostici processati (8.853 antigenici). Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione riporta anche un decesso, oggi; il totale delle vittime sale a 11.714.

I ricoverati in terapia intensiva diventano 14 ( +1 rispetto a ieri), negli altri reparti 145 (-1 rispetto).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628, mentre altri 88 pazienti sono guariti. (ANSA).