Atletica: Aymonod e austriaca Mayr trionfano allo 'Stellina'

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Il valdostano Henri Aymonod (U.S.Malonno) e l'austriaca Andrea Mayr si sono aggiudicati la 33/a edizione del 'Challenge Stellina', la corsa in montagna organizzata in Valle di Susa per ricordare la Battaglia delle Grange Savine avvenuta il 26 agosto del 1944.

Aymonod ha chiuso i 16,4 km di corsa, con un dislivello di 1.630 metri, in un'ora 19 minuti e 32 secondi: sul traguardo a Costa Rossa ha preceduto l'eritreo Petro Mamu (1 or 19' 45") e il comasco Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana, 1 ora 20' 18").

In campo femminile, sullo stesso percorso degli uomini, Andrea Mayr ha vinto con il tempo record della manifestazione, 1 ora 29' 41, davanti alle piemontesi Francesca ed Erica Ghelfi (Podistica Valle Varaita).

Tra gli juniores vittorie di Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) e Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris) (ANSA).